Zwei Festnahmen nach Schüssen in St. Pölten

Nach Schüssen in St. Pölten am frühen Freitagabend mit einem verletzten Polizeibeamten sind am Samstagnachmittag zwei Verdächtige festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen 24-jährigen Österreicher und um eine 28 Jahre alte rumänische Staatsbürgerin. Das Duo war mit dem Auto unterwegs, das angehalten werden sollte.

SN/APA/DOKU-NOE.AT Polizist bei Einsatz angeschossen