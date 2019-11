Zwei folgenschwere Verkehrsunfälle in Kärnten

In Kärnten sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Dabei waren die Autos der Verunglückten in einen Bach im Lavanttal bzw. in den Loiblbach gestürzt. Die Verletzten, eine Frau und zwei Männer, wurden geborgen und ins Spital in Klagenfurt gebracht, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

SN/APA (Webpic)/hex Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht