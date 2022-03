Zwei Frauen aus brennendem Haus in OÖ gerettet

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Sonntag zwei Frauen aus einem brennenden Mehrparteienhaus in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) gerettet. Eine defekte Heizdecke hatte den Brand im Schlafzimmer einer 71-Jährigen ausgelöst, berichtete die Polizei OÖ. Die Bewohnerin und ihre Nachbarin konnten sich nur auf den Balkonen in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr holte die 71-Jährige mit dem Hubrettungsfahrzeug, ihre Nachbarin konnte durch das verrauchte Stiegenhaus gerettet werden.

SN/APA/BARBARA GINDL Heizdecke als Verursacher von Flammen