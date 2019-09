Zwei Garsten-Ausbrecher in Wien gefasst

Zwei Häftlinge, denen in der Nacht auf den 28. Juni eine spektakuläre Flucht aus der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich geglückt war, sind am Mittwoch in Wien gefasst worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mit. Bei der Festnahme seien auch eine Faustfeuerwaffe und zwei gefüllte Magazine gefunden und sichergestellt worden.

SN/APA (Archiv/FOTOKERSCHI.AT) Die Ausbrecher sind nun wieder in Garsten