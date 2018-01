Zwei Gutachter im Prozess um Hitler-Geburtshaus beauftragt

Im Landesgericht Ried hat am Freitag das Zivilverfahren um die Enteignung von Hitlers Geburtshaus in Braunau begonnen. Die Ex-Besitzerin ist wegen der ihrer Ansicht nach zu geringen Entschädigungssumme vor Gericht gezogen. Am ersten Prozesstag wurden nur zwei Gutachter für eine bautechnische Expertise sowie zur Wertermittlung der Immobilie bestellt, teilte Gerichtssprecher Walter Koller mit.

SN/APA/MANFRED FESL Ex-Besitzerin will höhere Entschädigungssumme für das Haus