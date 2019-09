Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen in Tirol verletzt

Zwei Kinder sind am Donnerstag in Tirol bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein Siebenjähriger wurde in Fügen im Tiroler Zillertal von einem Pkw erfasst. Und ein Elfjähriger prallte mit seinem Fahrrad in Lans (Bezirk Innsbruck-Land) gegen ein Auto, berichtete die Polizei.

SN/APA (Webpic)/hex Die beiden Kinder mussten ins Krankenhaus