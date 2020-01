Zwei Kroaten haben am Donnerstag für einen Rettungseinsatz mit Hubschraubern auf der Emberger Alm bei Greifenburg in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) gesorgt. Die Männer im Alter von 53 und 49 Jahren waren laut Polizei nach Einbruch der Dunkelheit nicht von einer Schneeschuhwanderung zurückgekehrt. Der Gastwirt schlug deshalb Alarm. Die Retter fanden die Sportler auf einer Alm und bargen sie.

Quelle: APA