Zwei Leichen im Tiroler Kufstein entdeckt

In Kufstein in Tirol sind am Montag zwei Leichen entdeckt worden. Am Vormittag wurde laut einem Bericht der Online-Ausgabe der "Kronen Zeitung" in einem Waldstück in der Nähe der Inntalautobahn (A12) die Leiche einer Frau entdeckt, am Abend eine männliche Leiche. In beiden Fällen gebe es keine Anzeichen auf Fremdverschulden, hieß es seitens der Polizei am Dienstag.

SN/APA (Webpic)/HEX Leiche wurde am Montagvormittag gefunden