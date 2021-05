Zwei Männer bei Abstürzen in Sillschlucht schwer verletzt

Im Bereich der Sillschlucht in Innsbruck sind in der Nacht auf Sonntag unabhängig voneinander zwei Deutsche im Alter von 31 und 25 Jahren aus großer Höhe abgestürzt und haben sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige fiel gegen 1.30 Uhr aus etwa zehn Meter Höhe von einer Felskante auf Sandboden, der 25-Jährige stürzte wenig später an derselben Stelle ab. Beide Männer waren zunächst nicht ansprechbar gewesen, sie wurden in die Klinik eingeliefert.

SN/APA/THEMENBILD/JOHANN GRODER Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.