Zwei Männer bei Absturz mit Lastenlift in St. Pantaleon schwer verletzt

Zwei Männer sind am Donnerstag in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) knapp sechs Meter in einem Lastenlift abgestürzt, nachdem sie darin Möbelstücke transportieren wollten. Der Polizei zufolge war das Metallseil am späten Vormittag gerissen, als der 44-Jährige und der 60-Jährige in den ersten Stock fahren wollten, wodurch sie samt dem Lift in den Keller abstürzten. Beide Männer wurden schwer verletzt, der Jüngere konnte aber noch selbst einen Notruf absetzen.

Die Notarzthubschrauber "Martin 3" und "Christophorus 6" transportierten die Verletzten in das Landeskrankenhaus Salzburg sowie in das Salzburger Unfallkrankenhaus.