Zwei Männer bei Alpinunfälle ums Leben gekommen

Zwei Alpinunfälle haben sich am Mittwoch in Österreich ereignet: Ein tschechischer Staatsangehöriger ist am Mittwoch im obersteirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. In Finkenberg im Tiroler Zillertal ist ein 59-jähriger Deutscher ist am Mittwoch bei einer Bergtour tödlich verunglückt.

SN/APA (Archiv/Symbolbild)/EXPA/ Ju Ein Hubschrauber barg den Leichnam des Tschechen