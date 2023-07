Zwei Männer in Linz im Streit von Balkon gestürzt - tot

Zwei Männer, 32 und 46 Jahre alt, sind während eines Streites vom Balkon einer Wohnung in Linz in den Tod gestürzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte trotz Erster Hilfe Maßnahmen das Leben der Polen nicht gerettet werden. Laut einem 36-jährigen Landsmann war dieser zuerst mit dem 46-Jährigen verbal aneinander geraten. Als der 32-Jährige schlichten wollte, kam es zwischen ihm und dem ältesten Bekannten zu Handgreiflichkeiten. Dabei stürzten beide ab, so die Polizei.

BILD: SN/APA/TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAU Das Geländer des Balkons gab nach