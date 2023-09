Zwei Männer mit Kind auf Diebestour in Südoststeiermark

Zwei Männer (39 und 30) haben sich am Freitagabend mit einem Kastenwagen auf eine Diebestour in Feldbach aufgemacht, mit an Bord hatten sie einen Zwölfjährigen. Die beiden rumänischen Staatsbürger sind nach Ladenschluss bei einer Gärtnerei in Feldbach (Bezirk Oststeiermark) beim Verladen mehrerer Rollen Wildschutzzaun und Baumschutzhüllen ertappt worden und wurden festgenommen. Der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Männer von Polizei festgenommen