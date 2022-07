Zwei Männer sterben in Scheibbs in brennendem Pkw

Zwei Pkw-Insassen sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Scheibbs ums Leben gekommen. Das Auto war laut Exekutive von der Straße abgekommen und ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz vor 5.00 Uhr alarmiert. Für die beiden männlichen Insassen kam jede Hilfe zu spät, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Feuerwehr wurde in den frühen Morgenstunden alarmiert