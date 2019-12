Zwei Männer wegen Terrorverdachts in Wr. Neustadt in U-Haft

Zwei Männer sitzen wegen Terrorverdachts in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Das sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Erich Habitzl am Samstagabend auf Anfrage. Dass die beiden zur Weihnachtszeit einen Anschlag in Wien geplant haben könnten, wie "Heute" online berichtete, kommentierte der Sprecher mit Verweis auf "ermittlungstaktische Gründe" nicht. Auch weitere Details wurden nicht genannt.

SN/www.bilderbox.com