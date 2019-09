Zwei Messerangriffe in Niederösterreich

Ein Wiener ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Baden durch einen Messerstich in den Bauch verletzt worden. Der 30-Jährige erlitt leichte Blessuren und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt, bestätigte die Stadtpolizei am Montag auf Anfrage einen "Heute"-Bericht. In Wiener Neustadt wurde am Sonntag vor einem Lokal ein 38-Jähriger durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt.

SN/APA/LUKAS HUTER In Baden und Wiener Neustadt ereigneten sich zwei Bluttaten