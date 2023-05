Zwei Millionen Mehrkosten für Polizei durch Klima-Demos

Die diversen Klima-Protestaktionen haben bei der Wiener Polizei heuer für bisher zwei Millionen Euro an Mehrkosten gesorgt, 550.000 Euro davon wurden alleine durch die "Letzte Generation" verursacht, wie der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Freitagnachmittag bei einem Hintergrundgespräch sagte. Im Umgang mit den Klebe-Aktionen will die Polizei ihre bisherige Strategie fortsetzen.

BILD: SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Bereits 231 Festnahmen gab es heuer in Wien