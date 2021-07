Zwei Motorradfahrer nahe Bad Ischl tödlich verunglückt

In Oberösterreich sind am Montag am frühen Abend zwei Motorradlenker tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr Oberösterreich in einer Aussendung berichtete, hat sich der Verkehrsunfall kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße 153 bei Mitterweissenbach in der Nähe von Bad Ischl ereignet.

SN/ff mitterweissenbach Die Motorräder der beiden tödlich Verunglückten.