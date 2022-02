Zwei Österreicher in der Schweiz von Lawine getötet

Ein 18- und ein 52-jähriger Österreicher sind am Dienstag in Scuol in Schweizer Kanton Graubünden von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Die Schneemassen rissen die Männer rund 600 Meter mit. Um die Verstorbenen bergen zu können, wurden Lawinensprengungen durchgeführt.

Am Dienstag um 14.10 Uhr sei die Meldung von zwei verschütteten Personen eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag. Die beiden Männer seien im Aufstieg gewesen, als sich zwischen ihnen und einem oberhalb gehenden Dritten eine Lawine löste. Erst bei einem Überflug konnte einer der beiden Österreicher lokalisiert werden. Für die Bergung der Verstorbenen mussten schließlich Schneemassen weggesprengt werden.