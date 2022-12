Zwei Personen nach Halloween-Randalen in Linz festgenommen

Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz sind vor Weihnachten zwei Personen festgenommen worden. Ein 21-jähriger syrischer Asylwerber und ein 19-jähriger Spanier sitzen in U-Haft, ein 17-jähriger Nord-Mazedonier wurde auf freiem Fuß angezeigt. Er soll am 30. Oktober ein Video auf Social Media geteilt haben, aufgrund dessen die Unruhen "flashmob-artig" stattgefunden hätten, erklärte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT// KERSCHBAUMM Landespolizeidirektor Pilsl gab Auskunft