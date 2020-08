Am Samstag ist ein Flugzeuges in der Steiermark in ein Waldstück abgestürzt. Augenzeugen zeigten den Absturz im Bereich Gaberl, in Hochgößnitz (Bezirk Voitsberg), um 18.25 Uhr an, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Es handelte sich um einen Hagelabwehrflieger mit zwei Passagieren. Beide Piloten seien verletzt, einer davon schwer, sagte ein Sprecher gegenüber der APA.

Die Piloten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Austro Control wurde verständigt. Quelle: APA