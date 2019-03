Zwei Polizisten bei Festnahme in Salzburg verletzt

Ein 32-Jähriger hat bei seiner Festnahme am Sonntag zwei Polizisten in Hallein verletzt. Zuvor behauptete ein 23-Jähriger, von ihm angegriffen worden zu sein. Vor der alarmierten Streife rannte der 32-Jährige davon. Bei seiner Festnahme wehrte er sich massiv, trat einer Polizistin mit dem Fuß gegen den Kopf, sie und einen anderen Beamten verletzte er zudem an den Knien, berichtete die Polizei.

SN/APA/BARBARA GINDL Mann trat Beamtin mit Fuß gegen den Kopf