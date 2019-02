Zwei Salzburger Kleriker helfen Kirchenskandale aufzuarbeiten

Erzbischof Franz Lackner prüft die Arbeit seines Kollegen Alois Schwarz in Kärnten. Erzabt Korbinian Birnbacher hilft Missbrauchsvorwürfe in einem ehemaligen Tiroler Mädchenheim aufzuklären.

In der katholischen Kirche brodelt es. Einer der Krisenherde ist die Diözese Gurk-Klagenfurt. Dort soll der jetzige St. Pöltener Bischof Alois Schwarz einen wirtschaftlichen Scherbenhaufen hinterlassen haben. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat vom Papst den Auftrag erhalten, die Vorkommnisse zu prüfen. Am Freitag hielt Lackner im Kolpinghaus in Klagenfurt eine Sprechstunde ab. Rund 50 Personen haben sich angemeldet, um ihre Anliegen vorzubringen. Aufklärung tut jedenfalls not. Denn inzwischen kämpft die Diözese mit steigenden Austrittszahlen. Allein im Jänner dieses Jahres verließen 1200 Menschen in Kärnten die Kirche. Dies, nachdem bereits im Jahr 2018 die Kirchenaustritte um etwas mehr als 16 Prozent gestiegen sind. 3526 Personen kehrten der katholischen Kirche den Rücken, das war ein Rekordwert unter den Diözesen Österreichs.