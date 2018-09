Zwei Schüler bei Messerattacke in Tirol verletzt

Ein 19-Jähriger hat Dienstagabend vor einer Berufsschule in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) im Zuge eines Streits zwei 16-Jährige mit einem Klappmesser attackiert und verletzt. Er versetzte den beiden Jugendlichen einen Bruststich bzw. einen Stich in den Hals. Daraufhin wurde der 19-Jährige von Mitschülern überwältigt und ebenfalls verletzt. Das Motiv für die Tat war vorerst unklar.

SN/APA (zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO Polizeieinsatz in einer Tiroler Schule