Zwei schwere Lkw-Unfälle auf der A2 in NÖ

Auf der Südautobahn (A2) ist es am Freitagabend in Richtung Wien bei Leobersdorf (Bezirk Baden) zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein Laster mit Waschpulver an Bord krachte gegen eine Betonleitwand und begann zu brennen. Der Lenker verstarb entgegen ersten Informationen nicht, wurde laut Feuerwehr und Rotem Kreuz jedoch schwer verletzt.

SN/APA (PRESSETEAM FF WR. NEUSTADT) Einsatzkräfte der Feuerwehr am Schauplatz auf der A2