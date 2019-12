Zwei schwere Verkehrsunfälle in Tirol

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich nach Angaben der Polizei am Samstag in Tirol ereignet, beide im Bezirk Imst. In Sölden waren nach einem Auffahrunfall fünf Verletzte zu beklagen, in Mieming blieb der schwer betrunkene Lenker eines Pkw, der sich überschlagen hatte, unverletzt.

SN/APA/JAKOB GRUBER Die Tiroler Rettung musste mehreren Verletzten helfen