Zwei Schwerverletzte bei Geisterfahrer-Unfall auf A13

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) sind am späten Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Geisterfahrer, ein 64-Jähriger, lenkte seinen Pkw aus bisher unbekannter Ursache in verkehrter Fahrtrichtung von der Mautstelle Schönberg in Richtung Innsbruck. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 25-Jährigen zusammen.

Bei dem 64-Jährigen soll es sich laut Medienberichten um Ex-ÖFB-Teamchef Didi Constantini handeln. Die Polizei wollte dies gegenüber der APA vorerst nicht bestätigen. Constantini erlitt laut einem Bericht der Online-Ausgabe der "Kronen Zeitung" Rippenbrüche, war aber ansprechbar. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: APA