Zwei Schwerverletzte bei Kellerbrand in Wien-Hernals

Bei einem Kellerbrand Mittwochvormittag in Wien-Hernals sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Sie hatten eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten und wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr musste insgesamt 25 Hausbewohner mittels Drehleitern über die Fenster in Sicherheit bringen. Die Brandursache war zunächst unklar.

