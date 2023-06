Zwei Schwerverletzte nach Explosion in Graz

Aus bisher unbekannten Gründen ist es am Dienstagnachmittag bei einem Forschungsprojekt der TU Graz am Gelände der Energie Steiermark zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch berichtete, sind dabei zwei Männer im Alter von 31 und 41 Jahren schwer verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich demnach um Mitarbeiter des Forschungsprojektes in Graz-Liebenau.

Die Männer wurden von den eintreffenden Einsatzkräften am Boden liegend aufgefunden. Beide wurden nach einer medizinischen Erstversorgung von der Rettung in das LKH Graz gebracht. Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind Gegenstand von Ermittlungen.