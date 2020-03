Zwei Schwerverletzte nach Wasserstofftank-Explosion in NÖ

Bei der Explosion eines Wasserstofftanks in einem Industrieobjekt in Kematen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) sind am Mittwochvormittag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Die Männer wurden mit Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser transportiert, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten mit. 90 Mitglieder von acht Feuerwehren standen im Einsatz, der Brand wurde rasch gelöscht.

