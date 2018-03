Zwei Skitourengeherinnen von Lawine in Tirol erfasst

Zwei 37-jährige Skitourengeherinnen aus Deutschland sind am Freitagabend im Gemeindegebiet von Kappl im Bezirk Landeck von einer Lawine erfasst worden. Eine der beiden wurde laut Polizei bis auf Brusthöhe verschüttet und erlitt leichte Verletzungen. Sie konnte aber von ihrer Begleiterin ausgegraben werden. Nach einem Notruf wurden die zwei Frauen von der Bergrettung in Sicherheit gebracht.

Die beiden Deutschen wollten eine Skitour von der Edmund-Graf-Hütte in Pettneu zur Niederelbehütte in Kappl (2.310 Meter) unternehmen. Dabei unterschätzten sie aber die lange Wegstrecke, zudem verzögerte schlechter werdendes Wetter das Fortkommen, weshalb sie bis in die Dunkelheit unterwegs waren. Beim Aufstieg über einen Nordosthang zur Niederelbehütte löste sich gegen 20.30 Uhr schließlich das Schneebrett.

(APA)