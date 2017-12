Zwei Slowenen in Kärnten von Lawine verschüttet

Zwei slowenische Variantenfahrer sind am Freitag am Mölltaler Gletscher von einer Lawine verschüttet und beinahe unversehrt geborgen worden. Das teilte das Skigebiet in einer Aussendung mit. Die beiden Männer waren mit einer Gruppe im freien Gelände abseits der gesicherten Pisten unterwegs und dürften die Lawine selbst ausgelöst haben.

Der Lawinenabgang war unterhalb des Scharecks passiert. Einer der Männer war vollständig verschüttet, der zweite teilweise. Ihre Kameraden sowie die alarmierten Rettungskräfte gruben die nur leicht verletzten Verschütteten aus. (APA)