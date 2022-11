Zwei tödliche Arbeitsunfälle in Niederösterreich

Zwei Männer sind am Mittwoch in Niederösterreich bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen. In einem Betrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein 59-jähriger Wiener nach Polizeiangaben vom Donnerstag während eines Entladevorgangs von einem tonnenschweren Steinblock getroffen. Ein 86-Jähriger wurde in einem Wald im Bezirk St. Pölten unter einem Holzstamm eingeklemmt. Beide Personen erlagen ihren Verletzungen.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER 86-Jähriger im Bezirk St. Pölten unter Holzstamm eingeklemmt