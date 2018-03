Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Paminagasse in Wien-Inzersdorf sind Freitagmittag zwei ältere Personen ums Leben gekommen, ihre Betreuerin erlitt einen schweren Schock. Das berichtete die Feuerwehr. Der Brand wurde gelöscht, das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf.

(APA)