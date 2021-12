Zwei Tote bei Verkehrsunfall im Waldviertel

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern hat sich am Stephanitag im Waldviertel ereignet. Ein 59-Jähriger aus Krems kam mit seinem Pkw gegen 13:45 Uhr auf der L75 in Fahrtrichtung Allentsteig auf das Straßenbankett und mutmaßlich bedingt durch das Gegenlenken ins Schleudern, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Auto mit dem entgegenkommenden Auto eines 71-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl kollidiert und in den Straßengraben geschleudert worden.

