Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Wien-Penzing

Ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer sind Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Wien-Penzing ums Leben gekommen. Sie starben bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Lenker alkoholisiert war, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurden auch zahlreiche parkende Fahrzeuge beschädigt.

Der alkoholisierte 34-Jährige war gegen 20.50 Uhr in der Cumberlandstraße stadtauswärts unterwegs. Der Motorradlenker - der in dieselbe Richtung fuhr - wollte in die Kaltenbäckgasse einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

(APA)