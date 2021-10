Zwei tote Flüchtlinge in Kleinbus an burgenländischer Grenze

An der burgenländisch-ungarischen Grenze sind am Dienstag zwei Flüchtlinge tot in einem Kleinbus entdeckt worden. Die beiden Männer dürften die Schlepperfahrt über die Grenze nicht überlebt haben, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber der APA einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". 28 weitere Personen wurden aufgegriffen. Nach dem Schlepper wird gefahndet.

SN/robert ratzer