Bei der Installation einer Pumpe bei einem Hotel in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) sind Freitagnachmittag zwei Arbeiter getötet worden. Bei dem Unfall sollte ein mit Grund- und Regenwasser sowie Fäkalien gefüllter Schacht in einen anderen Schacht umgeleitet werden, bestätigte eine Polizeisprecherin Medienberichte. Dabei hätten die Arbeiter Klärgase eingeatmet.

Quelle: SN