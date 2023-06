Zwei Tote nach mehreren Schüssen in steirischem Wohnhaus

In Fluttendorf in der Gemeinde Mooskirchen in der Weststeiermark (Bezirk Voitsberg) soll am Donnerstag ein älterer Mann einen jüngeren - angeblich seinen Schwiegersohn - erschossen haben. Der Tatverdächtige wurde Stunden später selbst tot in dem Zweifamilienhaus aufgefunden. Zuvor hatte die Polizei in einem Großaufgebot alles abgesichert und vier bis fünf Personen, die in den Keller geflüchtet waren, unverletzt heraus holen können. Zum Motiv gab es vorerst keine Hinweise.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU in Polizist in der Umgebung des Tatorts in Mooskirchen. BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU Einsatzkräfte der Polizei in der Umgebung des Tatorts. BILD: SN/APA Der Tatort befindet sich in Mooskirchen im Bezirk Voitsberg.