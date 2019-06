Zwei Tote nach Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Baden

Beim frontalen Zusammenstoß zweier Pkw sind am Sonntagnachmittag auf der L161 in Reisenberg im Bezirk Baden zwei Personen ums Leben gekommen. Die beiden Lenker, ein Mann und eine Frau, starben noch an der Unfallstelle, bestätigte das Rote Kreuz einen Onlinebericht der Tageszeitung "Heute". Die Ursache für die Kollision nahe der Reisenberger Ortsausfahrt war vorerst nicht bekannt.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert