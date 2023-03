Zwei Verdächtige nach Bombendrohungen in Kärnten

Am Freitag hat es in Kärnten erneut mehrere Bombendrohungen, unter anderem an Schulen, gegeben. Die Serie hat sich damit fortgesetzt, seit vergangenem Dienstag wurden in Kärnten insgesamt elf solcher Vorfälle verzeichnet. Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, gibt es nun erste konkrete Hinweise auf die Verfasser eines Drohschreibens in einer Klagenfurter Schule: Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Schülerinnen.

BILD: SN/APA/DPA/PATRICK SEEGER Die Polizei hatte insgesamt elf Mal zu Großeinsätzen ausrücken müssen