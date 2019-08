Zwei Verletzte bei Bergunfällen in Tirol

Bei Bergunfällen in Tirol sind am Samstag eine 26-jährige Deutsche und ein 27-jähriger Österreicher verletzt worden. Die angeseilte Frau stürzte in Matrei in Osttirol bis zum Becken in eine Gletscherspalte und kugelte sich dabei die rechte Schulter aus. Dem 27-Jährigen fiel beim Einstieg in einen Klettersteig in Kramsach (Bez. Kufstein) ein sechs Zentimeter großer Stein auf den Hinterkopf.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Beide wurden per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen