Zwei Verletzte bei Heißluftballon-Bruchlandung in Kärnten

Ein Heißluftballon mit vier Menschen an Bord hat am Sonntag gegen 11.45 Uhr bei Friesach in Kärnten (Bezirk St. Veit an der Glan) eine Bruchlandung hingelegt. Es gab dabei zwei Verletzte. Wie die Polizei berichtete, wollte der 62-jährige Pilot mit seinen drei Passagieren landen. Dabei geriet der Ballon in eine Stromleitung, blieb hängen, rutschte zu Boden und verursachte einen Kurzschluss.

Durch den Kurzschluss wurden glühende Metallteile herumgeschleudert. Sie trafen die beiden männlichen Passagiere im Alter von 51 und 28 Jahren, die sich anschließend im Krankenhaus Friesach behandeln ließen. Die 24-jährige Frau und der Pilot waren unverletzt geblieben. Quelle: APA