Zwei Verletzte bei "Hirter Rallye" in St. Veit in Kärnten

Gleich zu zwei schweren Unfällen ist es am Samstag bei der "Hirter Rallye" in St. Veit an der Glan gekommen. Am Vormittag wurde ein am Fahrbahnrand stehender Fotograf von einem ausgebrochenen Fahrzeugheck getroffen und schwer verletzt. Und am Nachmittag landete ein Auto völlig demoliert im Wald, der Lenker aus der Steiermark wurde ebenfalls verletzt, berichtete die Polizei.

SN/APA/CHRISTOPHORUS 11/UNBEKANNT Totalschaden...