Zwei Verletzte bei Tauchunfall im Neufelder See

Der Neufelder See ist am Samstag in den Mittagsstunden der Schauplatz eines Tauchunfalls gewesen. Zwei Männer, 60 und 45 Jahre alt, wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ins Landeskrankenhaus- Universitätsklinikum Graz gebracht, wo es eine Druckkammer gibt. "Christophorus 16" und der Intensivtransporthubschrauber (ITH) führten die Flüge durch.

Zu dem Notfall soll es beim Auftauchen der Männer gekommen sein. Neben den Hubschraubern standen laut LSZ auch das Rote Kreuz und der Samariter-Bund mit je einem Rettungswagen sowie die Wasserrettung und die Polizei im Einsatz.