Zwei Verletzte bei Messerattacke im Bezirk St. Pölten

In Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) sind am Donnerstagabend zwei Personen bei einer Messerattacke verletzt worden. Der Verdächtige war zunächst per Pkw geflüchtet, wurde schließlich aber festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Über den Vorfall hatte "Heute" online berichtet.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Verdächtiger flüchtete, wurde aber festgenommen