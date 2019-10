Zwei Verletzte nach Gewölbeeinsturz bei Renovierung

Zwei Arbeiter sind am Dienstagnachmittag bei Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus in Kirchdorf (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verletzt worden. Ein Teil eines Zwischendeckengewölbes war eingestürzt, die beiden Arbeiter (53 und 58 Jahre) wurden gänzlich bzw. teilweise verschüttet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

SN/APA (RK BRUCK-MÜRZZUSCHLAG)/CH. Ein Teil des Zwischendeckengewölbes stürzte ein