Zwei Zahnärzte arbeiten in der Steppe

Ein Sessel und ein Tisch reichen den Zahnärzten Julia Flessa und Andreas Gründlinger zum Arbeiten. Sie reisen neun Monate um die Welt und helfen dabei Menschen in Entwicklungsländern.

Diese zwei jungen Menschen schauen sich die Welt auf besondere Weise an: Sie arbeiten auf ihrer großen Tour als Zahnärzte - in Tansania, Nepal und auf den Philippinen. Das tun sie nicht in gut ausgestatteten Praxen oder Spitälern, sondern sie behandeln ihre Patienten unter einfachsten Umständen. "Wir helfen dort, wo es die Menschen wirklich benötigen", sagen Julia Flessa aus Bayern und Andreas Gründlinger aus Oberösterreich. Seit Oktober sind die beiden unterwegs und haben schon viel erlebt.