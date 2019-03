Zweieinhalb Jahre Haft für Schlepper in Vorarlberg

Wegen Schlepperei sind am Montag zwei syrische Staatsbürger am Landesgericht Feldkirch zu je zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die beiden Angeklagten - Onkel und Neffe - gestanden, für insgesamt 1.800 Euro zwei Fahrten durchgeführt und dabei vier Personen von Mailand nach Vorarlberg bzw. in die Schweiz gebracht zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/Webpic/hex