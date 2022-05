Zweifacher Bankräuber im Burgenland zu Haftstrafe verurteilt

Ein 39-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt als zweifacher Bankräuber zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann soll im vergangenen Jänner in Rohrbach bei Mattersburg und im Februar im niederösterreichischen Bockfließ (Bezirk Mistelbach) die Angestellten zweier Bankfilialen mit einer täuschend echt aussehenden Softgun bedroht und Geld gefordert haben. Dabei erbeutete er insgesamt rund 41.000 Euro.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER 39-Jähriger erbeutete insgesamt 41.000 Euro